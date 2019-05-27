Коломойский советует объявить дефолт - Financial Times

Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину из Израиля в ночь на 16 мая, советует президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он, упомянув страну, которая в 2015-м не смогла рассчитаться с Международным валютным фондом.

"Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу жесткой экономии Международного валютного фонда или дефолт по внешнему долгу", - цитирует Коломойского FT. Он назван в тексте "спорным сторонником олигарха".





Издание отмечает, что Украине нужны кредиты МВФ, которые находятся в резервном соглашении, для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта. И что, учитывая, что платежи достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский также предположил, что Украине нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств.





"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, хотя и временно... Сколько раз был дефолт Аргентины? И что, они реструктурировали это. Все в порядке", - рассказал олигарх изданию.





По мнению Financial Times, такие комментарии Игоря Коломойского могут вызвать тревогу у западных покровителей Киева, хотя Зеленский ранее заявил, что будет придерживаться условий финансовой помощи Украине в размере 3,9 млрд долларов.





Как добавляют американские журналисты, беспокойство украинцев и западных чиновников по поводу влияния Коломойского на нового президента усилилось после того, как в этом месяце миллиардер вернулся в Киев после двух лет добровольного изгнания, а его бывший личный адвокат был назначен руководителем аппарата Зеленского.

По его словам, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, потому что "их не интересует Украина", их цель - "навредить России".

"Это ваша игра, ваша геополитика (...) Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - добавил он. "Если Зеленский будет слушать (Запад - ред.), он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15% вместо 73%", - считает олигарх.

16 мая сообщалось, что Коломойский прилетел в аэропорт Борисполь. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам".