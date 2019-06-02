Минюст ввел арест банковских счетов неплательщиков алиментов

Министерство юстиции определило порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительному производству о взыскании алиментов, сообщает "Судебная власть Украины".

Соответствующий приказ от 16 апреля 2019 № 1203/5 Минюст зарегистрировал в тот же день.

Новый Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительному производству о взыскании алиментов с помощью автоматизированной системы исполнительного производства через информационное взаимодействие государственных или частных исполнителей и банков.

Автоматизированный арест будет осуществляться путем вынесения постановления об аресте средств или о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками.

Постановления об аресте средств будут доступны для загрузки банками в день их формирования в автоматизированной системе и наложения на них квалифицированной электронной подписи исполнителя. Каждый час информационные системы банков будут исполнять запрос о наличии постановления об аресте для его выполнения.

Согласно приказу, ГП "Национальные информационные системы" (НИС) в трехмесячный срок со дня вступления его в силу поручено разработать регламент информационного взаимодействия в электронном виде и обнародовать его на своем сайте.

Кроме этого, НИС также поручено принять меры для обеспечения готовности автоматизированной системы исполнительного производства в информационной взаимодействия в электронном виде и сообщить в Нацбанк.

До введения информационного взаимодействия в электронном виде обмен документами между государственными, частными исполнителями и банками будет осуществляться в бумажном виде средствами почтовой связи.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов. А с февраля в Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

В июле 2018 года Верховная Рада ввела штрафы за задолженности по выплате алиментов и ограничила должникам доступ на государственную службу.

По информации Минюста, за четыре месяца 2018 года государственные исполнители обеспечили выплату 1,1 млрд гривен долгов по алиментам.