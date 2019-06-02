Украина вводит безвиз с Коста-Рикой

Достигнута договоренность о заключении соглашения о взаимном безвизовом режиме для граждан Украины с Коста-Рикой.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

"С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", - указано в опубликованном сообщении.

В делегации Украины в рамках рабочего визита также выразили благодарность Коста-Рике за последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и инициатив Украины в ООН.

Кроме того, были проведены переговоры касательно дальнейшего сотрудничества в торговой, миграционной и гуманитарной сферах.