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Новости
Украина
31 мая 19, 13:31
Украина вводит безвиз с Коста-Рикой
Коста-Рика
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Были проведены переговоры о сотрудничестве в торговой, миграционной и гуманитарной сферах.

Достигнута договоренность о заключении соглашения о взаимном безвизовом режиме для граждан Украины с Коста-Рикой.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

"С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", - указано в опубликованном сообщении. 

В делегации Украины в рамках рабочего визита также выразили благодарность Коста-Рике за последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и инициатив Украины в ООН.

Кроме того, были проведены переговоры касательно дальнейшего сотрудничества в торговой, миграционной и гуманитарной сферах.
bigmir.net
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