Верховный суд постановил платить алименты ребенку до 23 лет

Верховный суд обязал родителей содержать совершеннолетних детей, если те учатся в высшем учебном заведении на заочном отделении. Об этом говорится в соответствующем постановлении ВСУ.

Сначала суды первой и апелляционной инстанции рассмотрели и частично удовлетворили иск о взыскании алиментов на ребенка за период обучения в школе и до окончания им обучения в вузе или достижения 23-летнего возраста.

Однако, алименты взыскали только за период обучения в школе, в остальной части иска отказал, мотивируя это тем, что совершеннолетний истец, учась на заочном отделении, может самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. А это, в свою очередь, снимает с родителей обязанность его содержать.

Верховный суд, пересмотрев дело трехлетней давности, отменил решение судов первой и апелляционной инстанции.

Дело в том, что Семейным кодексом Украины предусмотрен принцип равенства прав и обязанностей родителей.

- Согласно положениям, ч.1 ст.199 СК Украины если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь, - отмечается в сообщении.

Теперь родители при возможности предоставлять материальную помощь обязаны содержать свое "чадо" до 23-х лет, даже если сын или дочь учатся в ВУЗе на заочном отделении.

6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов", который существенно усиливает ответственность бывших супругов за неуплату алиментов.

Согласно этому Закону те, кто накопил долг по алиментам более, чем за 6 месяцев, не смогут выехать за рубеж. Также их могут лишить права управлять транспортными средствами, а также пользоваться огнестрельным, холодным и травматическим оружием.

Ребенку, чей родитель является злостным должником по алиментам (более шести месяцев не выплачивает), больше не нужно его разрешение для временного выезда за границу. Достаточно будет двух документов:

Также напомним, что раннее заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала, сколько государственными исполнителями было взыскано алиментов. Так. За первые пять месяцев 2019 государственные эта цифра приравнивалась к 1,8 млрд гривен алиментов, что на 598 млн гривен больше, чем за аналогичный период 2018 года.