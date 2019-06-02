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Украина
31 мая 19, 19:18
На мосту в Киеве вместо защитной пленки будет суперброня
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Кличко обещает, что работы закончат через несколько недель

На новом пешеходном мосту в Киеве вместо защитной пленки установят еще один слой супербронированного стекла. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Оно не должно царапаться, но, если будут появляться царапины, их можно будет полировать", - заявил Кличко и добавил, что работы планируют закончить через несколько недель. 

Сейчас стеклянные части моста временно ограждены. 

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, частично сделанный из стекла. Он соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

26 мая стекло на мосту покрылось трещинами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По его словам, основная версия - акт вандализма. К концу дня эксперты пришли к выводу, что стекло было повреждено из-за ударов тяжелым предметом. 
liga.net
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