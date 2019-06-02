Как в Василькове поспорили Саакашвили и Разумков

Не прошло и суток после возвращения в Украину Михаила Саакашвили, а он уже проявил свой взрывной характер. Став одним из участников шоу "Право на власть", он, в частности, в пух и прах стал разносить власти города Васильков Киевской области. И зацепил местную центральную районную больницу.

- Просто сходите и посмотрите эту больницу в Василькове. Единственное отремонтированное здание – морг. На территории больницы самое большое скопление бездомных собак, которое я видел в своей жизни. А зайдите в палаты – простыни не желтые, они черные. В крышах одни дыры. И думаешь, когда попадаешь в эту больницу, – ты уже умер и попал в ад. Таких больниц в Африке уже не осталось, - громогласно высказался экс-губернатор Одесской области.

Картинка в общем-то не нова – таких больниц в нашей стране пруд пруди. Если бы не одно "но". За Васильковскую больницу вступился присутствующий на шоу глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

- Я живу в Василькове. Я с вами не соглашусь – не так все плохо в этой больнице. Там замечательные врачи, больница действительно держится на врачах. Очень многое там не сделали, что нужно сделать, - заявил он.

А на вопрос Михо, "был ли Разумков в палатах, которые просто кошмарные", ответил туманно: "В палатах, к сожалению, был – ну, дыр в крышах там нет".

Действительно ли васильковская больница "ад на земле" или Михаил Саакашвили просто впервые побывал в самой обыкновенной муниципальной клинике, где каждый день лечатся украинцы?

В апреле 2017 года Михаил Саакашвили как лидер партии "Рух новых сил" приехал с ревизией в Васильков. Побывал почти всюду – и в школе, и на площади с людьми пообщался, и наведался в больницу.

В медучреждении Михо яро отстаивал права людей не платить за анализы и услуги врачей – медицина ведь бесплатная. Прошелся по коридорам, заглянул в отдел рентгенологии, с пациентами побеседовал, узнал, какие счета им приходится оплачивать, чтобы здоровье поправить. Накричал даже на заместителя главного врача, в аптеки постучался. В общем, сорок минут "наводил порядок" в Васильковской районной больнице.

На видео можно отчетливо рассмотреть и стены больницы, и пол, и коридоры в целом. На первый взгляд ничем особо ужасным не отличаются – все так же, как и в других муниципальных клиниках. Старые скамейки, томящиеся в очередях люди, аптека на первом этаже, причем не одна, и с ценами выше, чем в тех, что на улице. Штукатурка вроде не осыпается и потолок не падает. Более того, в конце 2018 года в Васильковской больнице сделали капитальный ремонт ценой 1,3 млн гривен.

"КП" в "Украине" пообщалась с жителями Василькова и поинтересовалась нынешним состоянием больницы. Большинство негативных отзывов собрало отделение гинекологии.

- Общее впечатление - ужасное. Старые помещения, нет нормальных условий для пациентов в стационаре. Еда не имеет ничего общего с питанием. О гигиене пациентов никто не думает - о душе не может быть и речи, вода холодная. Тихий ужас, - говорит Мирослава, уже бывшая жительница Василькова.

- Поступила на сохранение. Долго оформляли. После этого отвели в палату, где было холодно. Страшное постельное белье, и вместо нормального одеяла - кусок тряпки метр на метр. Медсестра быстро составила список необходимого, где среди прочего значилось лекарство по 100 грн за ампулу, которое продается только у них в аптеке. Как мне сказали, отделение не спонсируется и покупать надо все вплоть до ватки. Жуткий опыт, вспоминать не хочется. Единственный плюс больницы – врачи, и то - как на кого попадешь, - поделилась с "КП" в Украине" Лариса из Василькова.

Но есть и другое мнение, в большинстве случаев от пенсионеров. Вера Владимировна уверяет, что больница очень даже неплохая, и аппаратуру новую купили, и медперсонал внимательный:

- Я с сахарным диабетом не раз лежала в стационаре – хорошие условия, медсестры отзывчивые. Никому ни за что не платила.

- Меня местные врачи вытащили с того света. Так что мне не важны ремонты в коридорах и палаты с матрацами, главное - компетентность персонала, - считает другая местная жительница.

Возможно, действительно пару лет назад центральная районная больница Василькова была "тихим ужасом", и если теперешнее ее преображение - заслуга ревизии Михаила Саакашвили, то хочется посоветовать экс-президенту Грузии чаще заезжать в больницы, но лучше без камер и свиты, а как обычный украинский пациент. В этой роли он сможет шире посмотреть на реалии нашего "болеть по-украински".

Не дай бог, конечно, тьфу-тьфу-тьфу.