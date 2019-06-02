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Новости
Украина
1 июня 19, 09:15
Выборы-2019: Тарута ''слился'' с Тимошенко
Сергей Тарута
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Партия Основа Сергея Таруты пойдет на выборы в Верховную Раду вместе с Батькивищиной Юлии Тимошенко.
Возглавляемая Сергеем Тарутой партия Основа пойдет на досрочные парламентские выборы вместе с партией Батькивищина во главе с Юлией Тимошенко. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы в пятницу, 31 мая.

 "Партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах", - сказал Тарута. 

 По словам политика, прежде всего произойдет объединение идеологических платформ партии Основа и Батькивщины в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. 

 Тарута считает, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство. 

 По словам председателя партии Основа Андрея Николаенко, в общий список кандидатур двух политсил будут входить самые рейтинговые и авторитетные люди, которых порекомендуют и согласуют политсоветы партий. 
bigmir.net
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