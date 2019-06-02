Названо число кандидатов в партию "Слуга народа"





"На сегодняшний момент на утро заявок на то, чтобы присоединиться к партии Слуга народа, было около 20 тысяч", – сказал он, отметив, что партия будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда нынешнего президента Владимира Зеленского, начиная с 1 января 2019 года.





Разумков также ответил на вопрос, могут ли депутаты Верховной Рады текущего созыва и бывшие нардепы стать членами партии.





"Если же мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии. Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии Слуга народа. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков – люди подают заявки, проходят достаточно такой серьезный конкурс, это не просто написать "я хочу быть депутатом" и на этом все заканчивается", – отметил председатель партии.



