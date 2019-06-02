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Новости
Украина
1 июня 19, 09:24
Названо число кандидатов в партию "Слуга народа"
Дмитрий Разумков
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Около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами президентской партии Слуга народа.
.Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина сообщил, что по состоянию на 31 мая уже около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами партии. 

  "На сегодняшний момент на утро заявок на то, чтобы присоединиться к партии Слуга народа, было около 20 тысяч", – сказал он, отметив, что партия будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда нынешнего президента Владимира Зеленского, начиная с 1 января 2019 года.

   Разумков также ответил на вопрос, могут ли депутаты Верховной Рады текущего созыва и бывшие нардепы стать членами партии.  

 "Если же мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии. Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии Слуга народа. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков – люди подают заявки, проходят достаточно такой серьезный конкурс, это не просто написать "я хочу быть депутатом" и на этом все заканчивается", – отметил председатель партии.

    По словам Разумкова, резюме кандидатов со всеми материалами будет проходить и СБУ, и представителей HR-агентств. 
bigmir.net
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