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Новости
Украина
1 июня 19, 09:34
Предостерегаю от преждевременных ожиданий, - Труба
Роман Труба
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От Государственного бюро расследований (ГБР), которое занимается расследованием дел относительно бывших высших должностных лиц Украины, в том числе экс-президента Петра Порошенко, не стоит ожидать быстрых результатов.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью газете "День", опубликованному 30 мая.

"Уголовные дела такой категории особо ответственные, поскольку обуславливают большой резонанс. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще обращения относительно действий бывших чиновников. Поэтому я предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, это кропотливая работа и системность следственных действий", – сказал он.

По словам директора ГБР, виновное в преступлении лицо будет привлечено к ответственности независимо от того, идет ли речь о действующем чиновнике или бывшем президенте.

Труба подтвердил, что Бюро открыло уголовные производства по обращениям экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова и нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Они заявили о преступлениях Порошенко.

По словам руководителя ГБР, с Портновым уже согласовали день и время допроса.

censor.net.ua
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