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Новости
Украина
1 июня 19, 09:37
Усилия РФ направлены на международную изоляцию Зеленского
Павел Климкин
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Кремль прикладывает усилия для изоляции президента Украины Владимира Зеленского от лидеров других государств, чтобы максимально сузить его пространство дипломатического маневра.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

"Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, или вообще не оставить ему никакого маневра", - рассказал глава МИД.

По мнению министра, Москва пытается максимально ослабить переговорные позиции Зеленского в рамках "Нормандского формата", однако украинская сторона поддерживает постоянный контакт с Берлином и Парижем.

"У меня постоянный контакт с немцами и французами… По телефону мы разговариваем не менее раза в неделю", - отметил Климкин.

Работу МИД и Администрации президента по выстраиванию системы международных связей министр оценил как активную. Климкин отметил, что с первой же недели на должности президента Зеленский контактирует с главами государств и членами иностранных правительств.
censor.net.ua
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