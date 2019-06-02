Выходные в Украине станут самыми жаркими в Европе

В Украине началось лето. В большинстве областей температура будет +24 +30 градусов, лишь на западе чуть прохладнее: + 20 + 25 градусов. На юге, на востоке и в большинстве центральных областей - до + 33 градусов и местами + 35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в "Фейсбуке".

Она также отметила, что эти выходные будут самыми жаркими среди стран Европы именно в Украине, Испании и Португалия. При этом не исключены дожди.

- Атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронта-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винниччина-Черкасская-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина. Внимание! Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!



Конечно, Запад также получит свою очередную порцию влаги, однако 1-2 июня осадки здесь хотя бы прерываться солнечными прояснениями. Кстати, такая же ситуация будет в Одесской области - лишь локальные дожди и грозы.

Ну, а все что за этой дождевой территории - сухо и жарко. Юг, восток и значительная часть центра. В Киеве выходными атмосфера все время касаться влажной соседней полосы, поэтому в столице вероятность дождя есть, но без длительных каких ливней. Температура воздуха в Киеве составит практически идеальны для уик-энда + 25 + 28 градусов, - сообщила она.