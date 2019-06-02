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Новости
Украина
1 июня 19, 20:22
Зеленский расширил список должностей в структуре АП
Владимир Зеленский
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Президент изменил структуру АП, включив в нее своих помощников и советников

Президент Украины Владимир Зеленский изменил структуру Администрации президента, расширив в ней список должностей: туда вошли его помощники, советники и представитель в Верховной Раде.

Соответствующий указ №347/2019 об изменениях к предыдущим указам Зеленский подписал 31 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно новому указу, к структуре АП теперь принадлежат первый помощник и помощники президента, советники и представители президента.

Как известно, ранее в структуру президентской администрации входили только пресс-секретарь и советник президента.

Напомним, 21 мая президент назначил главой Администрации президента скандального люстрированного юриста Андрея Богдана, своим первым помощником Сергея Шефира и сделал ряд других назначений.

28 мая новоизбранный глава государства назначил еще одного заместителя главы АП и советника президента.

Как сообщалось, Зеленский назначил юриста "Квартала 95" главным борцом с коррупцией и преступностью в СБУ.
Delo
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