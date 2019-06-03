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Новости
Украина
2 июня 19, 15:08
В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова
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На акции протеста против партии Кернес и Труханова в Харькове снесли памятник Жукову

В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", устроили акцию протеста. Об этом ообщает МедиаПорт.

Сегодня утром партия Национальный корпус заявила у себя в Telegram, что намерена устроить акцию протеста в городе.

Представители Нацкорпуса образовали коридор, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка. Один человек уже был травмирован, ему окаали медиционскую помощь.


Начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Артем Попков сообщил, что пострадавший - один из участников съезда. Что именно произошло, Попков не знает, никто в результате инцидента не задержан. "По словам пострадавшего, его ударили", - сообщил Попков.


Позже Нацкорпус переместился к памятнику Жукову и нача его демонтировать. Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ, но памятник все же снесли.

Фото: MедиаПорт
liga.net
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