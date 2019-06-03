Полиция открыла уголовное дело после того, как в Харькове повалили бюст Жукова. Действия участников акции предварительно расценили как "хулиганство". В сообщении правоохранителей сказано, что на "102" поступил звонок об инциденте на проспекте Петра Григоренко. Местные СМИ сообщали, что памятник повалили на глазах у полицейских, никто из них не вмешивался.

Также полиция открыла еще одно дело (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) из-за того, что на акции распылили слезоточивый газ. Трем правоохранителям пришлось обратиться в больницу.

По состоянию на 19:30 задержанных ни по одному делу не было. Максимальное наказание по санкциям обеих статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Бюст маршалу Жукова в Харькове недалеко от Дворца спорта снесли около в 13:40 в воскресенье, 2 июня. Памятник повалили во время пикетирования съезда политической партии "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Акции носили названия "Можем повторить" и "Нет реваншу", в них принимали участие в том числе "Национальный корпус" и "Правый сектор".

Бюст Жукову установили в Харькове в 1994 году. Он падает не первый раз. В ночь на 6 мая 2018 года его снесли неизвестные молодые люди в спортивной одежде и масках. В прошлом году мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал установить круглосуточную охрану у памятников, посвященным борьбе с фашизмом. На этот раз он заявил, что бюст Жукову отреставрируют и восстановят на деньги фонда "Возрождение" народного депутата Виталия Хомутынника.

Георгий Жуков - советский полководец, во время Великой Отечественной войны занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны СССР, с 1955 года по 1957 год - Министром обороны СССР. Умер в 1974 году от инсульта. Диссидент, учредитель Украинской Хельсинской Группы Левко Лукьяненко назвал Жукова одним из столпов сталинского террора.