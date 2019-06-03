Автор нового моста рассказал, почему трескаются стекла

Автор проекта пешеходно-велосипедного моста в Киеве эмоционально прокомментировал ситуацию с трескающимися стеклами. Андрей Миргородский в своем Фейсбук назвал несколько ошибок, которые совершила команда. Первая из них – открытие в День Киева.

- Нельзя не сказать, что интерес к проекту превзошёл все ожидания... Мы действительно хотели сделать киевлянам подарок к празднику, но не учли некоторые моменты. Это действительно наша ошибка. Мы торопились. По-хорошему надо было подождать ещё несколько дней. Пока застынет полностью асфальт, пока уберётся крошка с покрытия, пока поднимется трава... Это называется предпусковой период. И в мире он длится неделями. Но День Киева в году только один раз... Это для нашей команды было принципиально - сделать подарок горожанам к этому дню. Скажу честно, люди работали героически. Просто геройски... Круглые сутки! И успели. Даже сейчас, спустя неделю, на мосту пробка, - пишет архитектор.

Вторая причина – менталитет. Правда, Андрей Миргородский высказывается более жестко.

- Тысячи киевлян. Всем интересно! Сотни тысяч селфи! Улыбки! Для нас это высшая оценка труда! Открытые, радостные лица. У многих ощущение праздника. Это именно то, чего мы ждали и для чего работали... И всем, кому нравится наша работа - огромное спасибо!!! Наш труд - для Вас! Но мы ошиблись... Мы не учли, что рядом с нормальными людьми по мосту пройдут уроды! В нормах это не учитывают и мы как-то не подготовились... Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей придут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики. Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стекла... Мы не учли, что в Украине ещё есть люди, которые ночью рисуют краской на стёклах ограждения слова, которые у них в головах... Мы не учли вандалов. В еврокодах про них ничего не сказано.... Мы просто хотели сделать подарок, показать, что мы готовы называться цивилизацией! А что? Рано?

В предыдущем посте Андрей Миргородский написал, что у команды была дилемма - делать стеклянные окна в покрытии моста или нет.

- Очень хотелось идти в ногу со временем, ведь этот мост не только переход из парка в парк, не только лучшая смотровая площадка и не только удивительное инженерное сооружение! Это ещё и туристический аттракцион. И для этого стекло более чем подходит. Всегда будут желающие проверить себя, постояв на стеклянном полу на высоте сорока метров. Но чудес не бывает - любое стекло невозможно защитить от механических царапин и со временем оно теряет свою прозрачность. Есть два способа бороться с этим: выдавать бахилы (тапочки) или менять стекла. По известным причинам мы выбрали второе. Но менять мощное 40-миллиметровое стекло "триплекс" дорого и трудоемко.

Архитектор рассказал, что менять верхнее каленое защитное стекло будут время от времени менять. Чем больше проходит по мосту людей - тем чаще.

- И как все такие стекла, наше боится сильных точечных ударов. Или выстрелов. При этом из всех склеенных пяти стёкол будет страдать только внешнее (верхнее или нижнее) и прочность всей конструкции не пострадает. Даже если останутся только два целых - конструкция останется безопасной. Таким образом пробить наше стекло можно только из гранатомета, - уверяет архитектор.

Также он объяснил, почему мост "шатается".

- Что касается движения самой стальной конструкции моста - это норма для него. Как и для всех аналогичных конструкций. Все киевские автомобильные мосты шатаются, так же как и Киевский пешеходный мост на Труханов остров. Все мосты шатаются. Мы перед открытием проводили испытания конструкций моста, и они показали значения ниже нормы. Помимо этого скажу ещё одну важную деталь - расчёт всех конструкций моста был сделан не по нашим нормам, а по Еврокодам! Эти европейские нормы более строгие и жёсткие!

Пешеходно-велосипедный переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" открыли в День Киева, 25 мая. На следующий день стекло на одной из смотровых площадок треснуло. 31 мая – еще одно. Власти Киева и авторы проекта уверяют, что лопнули защитные стекла несущих конструкций. На безопасность это не влияет.