Выборы-2019: что нужно знать о партиях и их лидерах

Из президентской избирательной кампании Украина плавно перешла в следующую — парламентскую. Кампания, которая стартовала 24 мая, будет относительно короткой — 58 дней. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уже выразили обеспокоенность тем, что сжатые сроки не позволят должным образом обеспечить процесс голосования. Вплоть до того, что в ЦИК могут не успеть даже напечатать избирательные бюллетени. Тем не менее, выборы народных депутатов Украины состоятся 21 июля. В ближайшее время украинские политические партии будут проводить съезды, утверждать программы и кандидатов, которые посоревнуются за депутатские мандаты.





Delo.ua разбиралось, какие политсилы будут бороться за места под куполом Верховной Рады и какие шансы у каждой из них попасть в украинский парламент 9 созыва.





Главные даты кампании





Официальный старт парламентской избирательной кампании состоялся 24 мая. В этот же день ЦИК начала принимать документы для регистрации кандидатов в народные депутаты. Подать документы в Центризбирком можно будет до 20 июня включительно, а сама регистрация кандидатов в депутаты будет длиться до 25 июня включительно. До 8 июля у политической партии еще будет право обратиться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию того или иного кандидата в депутаты, как и у самих кандидатов отказаться от участия в выборах.













Избиратели, которые хотят временно изменить место голосования на парламентских выборах, смогут это сделать до 15 июля включительно.





Показать свои избирательные программы все партии, которые намерены участвовать в выборах, должны до 12 июля включительно, а вести агитацию могут до 19 июля.





20 июля в стране наступит день тишины, а 21 июля пройдет голосование. На подсчет голосов у ЦИК есть время до 5 августа.





Отметим, что если до досрочных парламентских выборов Верховная Рада не изменит избирательное законодательство, то 450 народных депутатов нового созыва будут избираться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. 225 — голосованием по избирательным спискам кандидатов от политических партий, и 225 — по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.





Для партий проходной барьер сейчас установлен на уровне 5% голосов избирателей. Согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 16-21 мая 2019 года, пока шансы преодолеть его есть у пяти политических сил.













Какие партии увидим в бюллетенях: лидеры гонки

"Слуга народа"

Партия "Слуга народа", которая на президентских выборах выдвигала победителя голосования Владимира Зеленского, на сегодняшний день остается самой загадочной политической силой. До недавнего времени о ней известно было лишь то, что ее официальная регистрация состоялась в декабре 2017 года (под названием "Партія рішучих змін"), а основателем был руководитель студии "Квартал-95" Иван Баканов. После инаугурации Зеленского он был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины и будет заниматься вопросами борьбы с коррупцией и организованной преступностью.





Завеса таинственности вокруг "Слуги народа" была приоткрыта лишь на днях. 27 мая стало известно, что главой партии стал советник президента Зеленского Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба политической силы был выбран Александр Корниенко, а руководителем диджитал направления — Михаил Федоров.













Дмитрий Разумков. Фото: Радіо Свобода





Что касается партийного списка, с которым "Слуга народа" пойдет на выборы, то пока он не сформирован. По словам Корниенко, кандидатов в народные депутаты ищут среди сторонников, которые зарегистрировались для разных проектов во время избирательной кампании. Для этого была разработана трехсторонняя система оценки потенциальных членов партии — документальная проверка специалистами по безопасности (прошлое кандидата, его связи), проверка добропорядочности и профессиональная оценка (к процессу отбора привлечены даже международные HR-агентства).





После того как список кандидатов будет представлен на съезде, его откроют, чтобы украинцы могли прокомментировать выбор каждой кандидатуры. По словам Корниенко, фидбэк, если он будет аргументирован, будут проверять и на основе его делать выводы. Окончательный список кандидатов и программу "Слуги народа" покажут на втором этапе съезда партии, пообещал глава штаба партии.





Об идеологической составляющей партии ее представители тоже пока говорят туманно. По словам Разумкова, "Слуга народа" будет поддерживать те инициативы, с которыми на выборы шел президент Владимир Зеленский, а после того как попадет в парламент — содействовать их быстрому принятию. Более того, по словам Корниенко, к списку партии могут присоединиться и некоторые народные депутаты Верховной Рады 8 созыва.





Обобщенно представители Зеленского говорят и о возможных участниках коалиции со "Слугой народа". По словам представителя Президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, для них важны не имена политиков, а идеи, вокруг которых они готовы объединяться. Впрочем, за два месяца до выборов основной план "Слуги народа" более амбициозен — сформировать большинство из одной политической силы.





Тем не менее, отсутствие информации о представителях политической силы и ее идеях не помешало ей, согласно данным социологов, на сегодняшний день иметь наивысший рейтинг среди всех политических сил — 43,8%.





Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что при смешанной избирательной системе с мажоритарными округами даже такой высокий рейтинг не позволит "Слуге народа" получить достаточно мандатов для того, чтобы сформировать большинство. Так, если по партийным спискам у политсилы результат будет хорошим, то с мажоритаркой есть проблемы — они вынуждены выдвигать кандидатов, которые для этого еще не подготовлены, говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.





"Впрочем, ситуация может измениться, потому что мы знаем, что много мажоритарщиков, которые избираются как независимые, потом перебегают во властную партию. Этого я не могу исключить, но мне кажется, что самостоятельно у них не будет большинства", — объясняет он.





Поэтому для формирования коалиции политической силе все же придется объединяться с другими. В первую очередь, с "Батькивщиной". По мнению главы правления Всеукраинской региональной экспертно-юридической ассоциации влияния Алексея Буряченко, у будущей коалиции со "Слугой народа" есть еще два возможных участника — "Сила и честь" Игоря Смешко и "Голос" Святослава Вакарчука. Особенно если учесть, что новосозданной партии артиста близки идеи, которые декларирует пропрезидентская партия, и их упор на общественных деятелей и людей с незапятнанной репутацией. Присоединиться к "Слуге народа" в конечном итоге могут и мажоритарщики, которые сформируют группы, отмечает Гарань.





"Оппозиционная платформа — За життя"





По результатам социологических исследований, "Оппозиционная платформа — За життя" расположилась на втором месте. Сейчас ее готовы поддержать 10,5% респондентов, которые намерены голосовать и определились с симпатиями. 27 мая партия провела съезд, на котором ее сопредседателями были избраны народные депутаты Верховной Рады 8 созыва Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Председателем исполкома партии стал нардеп Сергей Левочкин, а главой политсовета — кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. Ранее политик уже заявлял, что перешел в оппозицию к Президенту Владимиру Зеленскому.













Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Фото: пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За життя"





Сотрудничество ключевых лиц политсилы началось давно. В парламенте 8 созыва она была (но под другими названиями) частью "Оппозиционного блока", но вышла из него в 2016 году. В 2018 году от нее отделился Евгений Мураев, создавший впоследствии партию "НАШИ". В конце 2018 года Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За життя" и договорились о сотрудничестве на президентских и парламентских выборах. Впоследствии на выборах главы государства Рабинович снял свою кандидатуру, а Бойко показал неплохой результат — в первом туре он занял четвертое место, получив 11,68% голосов избирателей, лишь немного уступив лидеру "Батькивщины Юлии Тимошенко, которая получила 13,40% голосов.





"Европейская солидарность" (БПП)





На досрочные парламентские выборы партия Петра Порошенко намерена пойти в обновленном составе и с перестроенной структурой. Первый шаг в этом направлении касался ее названия — на днях политсила была официально переименована в "Европейскую солидарность". На съезде 31 мая ее лидером официально был избран Порошенко. На этом посту он сменил мэра Киева Виталия Кличко, который де-юре возглавлял политическую силу с 2014 года.





Кроме того, к политической силе присоединился спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий и первый заместитель спикера Ирина Геращенко. Геращенко также вошла в президиум центрального совета партии. Кроме нее в президиуме экс-советник Порошенко (когда он находился на президентском посту) Юрий Бирюков, журналист Виталий Гайдукевич, народный депутат от БПП в парламенте 8 созыва Мария Ионова, экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка и политолог Сергей Таран, а также сам Порошенко и руководитель секретариата партии нардеп Максим Саврасов.





В совет партии вошли и нардепы Владимир Арьев, Нина Южанина, Татьяна Рычкова, Артур Герасимов, Руслан Князевич, а также представители Кабинета министров Владимира Гройсмана Геннадий Зубко и Ирина Фриз, и другие.













Перед выборами БПП сменила название на "Европейская солидарность"





Перед началом съезда 31 мая журналистам LIGA Порошенко заявил, что намерен участвовать в досрочных парламентских выборах, если ему "доверит партия". В любом случае, уходить с политической арены пятый Президент не намерен. Во всяком случае, так он заявил сразу после проигрыша на президентских выборах. А еще пообещал стать сильной оппозицией президенту Владимиру Зеленскому. Но пока социологи дают обновленной "Европейской солидарности" 8,8% поддержки избирателей, а о возможности построения в будущем партнерства с другими политическими силами нынешние представители экс-БПП говорят туманно — если их курсы будут полностью совпадать.





"Батькивщина"





На парламентских выборах в 2014 году первым номером партийного списка "Батькивщины" была Надежда Савченко, которая тогда находилась в российской тюрьме. В этот раз, похоже, обойдется без сюрпризов и бессменный лидер политсилы Юлия Тимошенко останется на своем месте.





При этом предварительный рейтинг партии, обнародованный социологами, повторяет тенденцию, сложившуюся на президентских выборах, когда Тимошенко (13,40% голосов в первом туре) "наступала на пятки" Порошенко (15,95% голосов в первом туре), но уступила ему. "Батькивщину" на досрочных парламентских выборах на данный момент готовы поддержать 7,3% избирателей (а "Европейскую солидарность" Порошенко — 8,8%).













Юлия Тимошенко. Фото: Пресс-служба "Батькивщины"





Как и на президентские (в лице Тимошенко), так и на парламентские выборы "Батькивщина" идет со своей программой "Новый курс Украины". И в Раде нового созыва, по словам Тимошенко, политсила готова сотрудничать с теми, кто их курс поддерживает. Кроме того, по словам Тимошенко, "Батькивщина" намерена помогать в работе президенту Зеленскому. Во всяком случае, политсила не намерена ни переходить в оппозицию к нему, ни создавать оппозиционные объединения, заявила она. Более того, на сегодняшний день "Батькивщина" является первым кандидатом на создание коалиции с пропрезидентской "Слугой народа".





"После проигрыша Юлии Тимошенко в президентской кампании, ей нужно укрепиться в парламенте. По последним социологическим исследованиям, у "Батькивщины" 7,3% голосов среди определившихся, а это немного. На самом деле "Батькивщине" нужны свои квоты в Кабинете министров, поэтому им выгодно идти в коалицию", — объясняет Алексей Буряченко.





Однако исходя из рейтинга политической силы, в коалиции она может быть младшим партнером и получить несколько министерских портфелей. Что касается самой Тимошенко, то, несмотря на ее амбиции с точки зрения государственной власти, претендовать на должность премьер-министра она вряд ли сможет, считают эксперты.





"Когда формируется коалиционное правительство, то у меньшей партии может быть "золотая акция". Стремления Тимошенко понятны, но вот захочет ли на это идти Зеленский и его команда — я думаю, что, скорее, нет. Но это уже будет постизбирательная арифметика", — говорит Алексей Гарань.





С другой стороны, по мнению Буряченко, Тимошенко может быть кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва.





"Сила и честь"





Партию "Сила и честь" возглавляет экс-глава СБУ и кандидат в президенты Игорь Смешко. На президентских выборах-2019 успех этого малоизвестного широкой общественности политика стал феноменом — его поддержали 6,04% (чуть меньше полутора миллиона человек). При этом во время президентской гонки Смешко, по сути, не вел активной избирательной кампании, не вкладывался в политическую рекламу и не имел разветвленной системы избирательных штабов.













Игорь Смешко. Фото: 112 Украина





Партию "Сила и честь" Смешко возглавляет с 2018 года, а сама политическая сила была зарегистрирована в 2004 году. На парламентских выборах в 2014 "Сила и честь" безуспешно пыталась пройти в парламент. На досрочных выборах в 2019, по оценкам социологов, на данный момент политсилу готовы поддержать 5,1% избирателей.





За чертой, но близко

"Голос"





Накануне президентских выборов 2019 года часть украинского общества ожидала, что популярный музыкант Святослав Вакарчук будет баллотироваться в президенты, но этого не произошло. А вот попасть в парламент 9-го созыва артист намерен — в выборах он будет участвовать с партией "Голос". Отметим, что народным депутатом Украины Вакарчук может стать уже во второй раз — он уже работал под куполом в 2007-2008 годах.













Шансы партии "Голос", которая официально была презентована только в середине мая, социологи оценивают достаточно высоко. Уже сейчас ее готовы поддержать 4,6% респондентов. Политика партии, по словам Вакарчука, будет направлена на "новые кардинальные решения". Артист заявляет, что "Голос" финансирует он сам и бизнесмены, "которым далеко до олигархов", и обещает не брать в состав партии народных депутатов 8 созыва.





Среди членов своей партии Вакарчук назвал экс-замминистра юстиции Юлию Клименко, активиста Ярослава Юрчишина, "киборга" Андрея Шараскина, профессора Юрия Соколова и экс-главу Одесской ОГА Соломию Бобровскую, экс-заместителя председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине Павла Кухту и члена SAGSUR, экс-советника министра экономического развития и премьер-министра Ярослава Железняка.





Кроме того, Вакарчук заявил, что на выборах "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями. Преодолеть 5% барьер у новой политсилы получится за счет узнаваемости и репутации ее лидера, считает политтехнолог, исполнительный директор XPR Валентин Войтков.





"Сегодня партии в глазах большинства избирателей делятся на старые и новые, и "Голос" может стать одним из основных бенефициаров такого разделения. У Вакарчука есть ресурс в виде узнаваемости, доверия и хорошей репутации. Сегодня это ключевое преимущество на выборах", — говорит политтехнолог.





По мнению Алексея Гараня, в Раде "Голос", скорее всего, уйдет в оппозицию. С другой стороны, как считает Алексей Буряченко, если партия откажется от формирования коалиции со "Слугой народа", то ее эффективность в парламенте может оказаться под вопросом.





Радикальная партия





Радикальная партия Олега Ляшко, которую на днях покинул нардеп Игорь Мосийчук, на парламентских выборах-2019 рискует 5% барьер не преодолеть (хотя и будет за это бороться). Сейчас социологи оценивают уровень ее поддержки в 3,3%. На выборах в 2014 году результат политсилы был значительно лучше — 7,44% голосов избирателей.













"Радикальная партия" в Верховной Раде. Фото: Facebook Олега Ляшко





Основной причиной такого падения рейтинга "радикалов" и Олега Ляшко, по сути, стало появление Владимира Зеленского, который занял нишу понятного и близкого к народу политика.





"Олег Ляшко получил очень сильного конкурента в лице Владимира Зеленского. К тому же, его образ народного борца потускнел. Для многих избирателей он ассоциируется с традиционной элитой, которая вызывает отвращение", — считает Войтков.





"Оппозиционный блок — партия мира и развития"





"Оппозиционный блок" пойдет на выборы под руководством нардепов Бориса Колесникова, Вадима Новинского и Александра Вилкула. Сейчас политсила является одной из тех, кто активно поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о снижении проходного барьера с 5% до 3%. Если она будет воплощена в жизнь, то шансы пройти в Раду нового созыва у "Оппозиционного блока" есть — сейчас социологи оценивают уровень их поддержки в 3,2%.













Вадим Новинский. Фото: LIGA.net





Но ситуация может измениться, если политсила объединит свои усилия с более рейтинговой "Оппозиционной платформой — За жизнь", вернув таким образом "Оппозиционный блок" старого образца (который сейчас разделен на две группы — группу олигарха Рината Ахметова и группу Виктора Медведчука).





По мнению Валентина Войткова, объединившись, партии сумеют собрать голоса многих избирателей Востока и Юга, что даст им шанс войти в тройку лидеров и завести в парламент большую фракцию. С другой стороны, как отмечает Алексей Буряченко, у двух политсил и так общее электоральное поле и регионы, где живет большая часть их избирателей. И "Оппозиционной платформе", рейтинг которой и так высок, объединение может быть невыгодным, поскольку при объединении политсила получит не такую уж и большую прибавку в виде количества голосов, но вынуждена будет "делиться" местами в партийном списке.





Тем не менее, по информации источников, на которые ссылается издание "Украинская правда", перспектива объединения вполне реальна. К переговорам якобы привлечены нардепы Сергей Левочкин и Вадим Новинский (группа Ахметова), а также Вадим Рабинович (группа Медведчука).





Меньше 3%

"Гражданская позиция"





"Гражданская позиция" пойдет на выборы под руководством экс-министра обороны Анатолия Гриценко. На президентских выборах (по данным социологов) Гриценко был одним из фаворитов, результат которого мог бы кардинально изменить исход второго тура. Однако в первом туре выборов главы государства Гриценко занял пятое место, получив 6,91% голосов избирателей.













Анатолий Гриценко. Фото: NewsOne





На парламентские выборы в 2014 году "Гражданская позиция" шла в союзе с партией "Демократический альянс" и сумела получить 3,1% голосов избирателей. На выборах-2019 политсила рискует не дотянуть и до 3% — социологи оценивают уровень их поддержки избирателями в 2,3% голосов.





"Свобода"





В Верховной Раде 8 созыва Всеукраинское объединение "Свобода", которую возглавляет Олег Тягнибок, не смогла преодолеть 5% барьер и была представлена депутатами, избранными по мажоритарным округам.













Олег Тягнибок. Фото: Facebook Олега Тягнибока





На парламентских выборах-2019 "Свобода" рискует такой опыт повторить — на данный момент ее готовы поддержать 1,6% избирателей.





"Самопомощь"





Уровень поддержки избирателями "Самопомощи" перед досрочными выборами тоже не оставляет политической силе, возглавляемой мэром Львова Андреем Садовым, шанса преодолеть 5% барьер. По данным социологов, поддержать партию на выборах готовы 1,1% избирателей. Это при том, что в парламенте 8 созыва "Самопомощь" представляли более 30 народных депутатов.













Андрей Садовой. Фото: "Страна"





По словам Алексея Гараня, состав "Самопомощи" был очень разрозненным — в ней были как серьезные политики, так и те, кто склонялся к авантюризму. Более того, часть депутатов была из фракции исключена.





"Партия выступала, с одной стороны, с какими-то решительными заявлениями, но не хватало взвешенности и конструктивности. Потом были авантюрные заявления, — объясняет Гарань, — потом была непонятная вещь с объединением с Анатолием Гриценко (на президентских выборах Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко — авт.) Садовый заявляет, что идет побеждать, хотя рейтинг у него был очень низкий. Потом он объединился с Гриценко, потом они разъединились. То есть нет четкой линии. Я думаю, что был целый ряд факторов".





Тем не менее, к грядущим выборам политсила активно готовится, формируя список кандидатов. И несмотря на то, что изменения в закон относительно открытых избирательных списков (на которых настаивает ряд политсил) приняты не были, "Самопомощь" свой список выставила на общественное обсуждение.





"Народный фронт"





"Народный фронт" — еще одна партия, рейтинг которой, в сравнении с парламентскими выборами в 2014 году, резко упал. Если на выборах Рады 8 созыва политической силе удалось получить 22,14% голосов избирателей (и даже обогнать президентскую БПП), то сейчас социологи определяют уровень их поддержки в 0,2% голосов.





По словам политтехнолога Валентина Войткова, причиной этого стала слабая политическая стратегия партии, в том числе провал в коммуникации и ошибочное позиционирование. Сыграла свою роль и информационная кампания, которая велась против НФ. А еще на политсиле отразился рейтинг Арсения Яценюка, который у многих ассоциируется с экономическим падением 2014-2015 годов, девальвацией гривни, ростом тарифов, и воспринимается как политик старого поколения, считает эксперт.













Арсений Яценюк. Фото: Прямий





"Это одна из электоральных загадок. Яценюк делал много непопулярных вещей, но ему нужно и отдать должное — он делал некоторые из них вынужденно, и я думаю, что он с Турчиновым (экс-глава СНБО Александр Турчинов — авт.) удержали страну в то время, когда еще не было легитимно избранного президента. Против Яценюка была мощная информационная атака, не всегда оправданная. Она сработала, люди стали связывать с Яценюком непопулярные решения", — объясняет Алексей Гарань.





Выход для политической силы сейчас — баллотироваться в Раду по мажоритарным округам. По словам главы фракции НФ в парламенте Максима Бурбака, Арсений Яценюк на выборы по "мажоритарке" не пойдет. Более того, и в рядах самой политсилы еще идут обсуждения того, стоит ли вообще принимать участие в этой кампании, сказал он.





"Украинская стратегия"





С партией "Украинская стратегия" на выборы намерен идти премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы правительства, за место в парламенте он намерен бороться без политических союзников. Тем не менее, его инициатива, которая широко обсуждалась среди общественности (в том числе и благодаря массовой наружной рекламе), пока особой поддержки среди избирателей не получила. Сейчас социологи ее оценивают в 0,9% голосов, а эксперты считают, что шансы на преодоление избирательного барьера у политсилы небольшие.





Для привлечения электората партии Гройсмана осталось слишком мало времени, а конкуренция в борьбе за голоса ее возможных избирателей слишком большая — и "Голос" Вакарчука, и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, и другие, считает Валентин Войткив.





"Да и первые шаги Гройсмана демонстрируют, что он, вероятнее всего, будет работать во время кампании в парадигме типичного "крепкого хозяйственника". Этого недостаточно, чтобы пройти в парламент", — считает эксперт.













Владимир Гройсман. Фото: УНИАН





На данный момент для Владимира Гройсмана единственным вариантом обеспечить присутствие своей политсилы в парламенте нового созыва тоже является победа на мажоритарных округах, считает Алексей Гарань.





"УДАР"





По стратегии партии "УДАР", которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, тоже больше вопросов, чем ответов. Рейтинги политической силы на сегодня крайне низки — поддержать ее готовы 0,4% избирателей. Более того, сам Кличко отказываться от поста Киевского городского главы не будет. Существует предположение, что возглавить "УДАР" на выборах может Владимир Кличко, который в последнее время проявляет определенную активность в околополитической сфере.













Владимир и Виталий Кличко. Фото: Facebook





На парламентских выборах 2014 года "УДАР" объединился с БПП. В 2019 году вероятность такого союза тоже есть. Во всяком случае, об этом со ссылкой на источники сообщает "Украинская правда".





Более того, по словам Алексея Буряченко, имеют место быть и переговоры об объединении "УДАРА" и партии "Сила и честь". Такой союз интересен представителям "УДАРА" за счет того, что он является реальным вариантом прохода в Верховную Раду. Взамен Игорю Смешко политсила может предложить и финансовые ресурсы, и свои политические наработки, считает Буряченко.





И другие





Перечисленными выше политическими силами список желающих побороться за депутатские мандаты Рады 9 созыва не ограничивается. На выборы намерена пойти и так называемая "Партия мэров" во главе с градоначальниками Харькова Геннадием Кернесом и Одессы Геннадием Трухановым (в ней могут объединиться "Видродження", часть "Воли народа" и "Доверяй делам"), которую консультирует олигарх Игорь Коломойский, не скрывающий этого.





К парламентской гонке могут присоединиться и новосозданные движения "Дій з нами" (лидерами которого являются народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук) и "Люди важливі" (нардеп Антон Геращенко, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, замминистра экономического развития Максим Нефьодов и другие).









Более того, на днях стало известно, что об участии в парламентских выборах думают даже некоторые артисты. В частности, певица Ольга Полякова заявила о создании "женского" политического проекта, а певец Виктор Павлик сообщил, что ведет переговоры о присоединении к одной из политических сил на выборах.



