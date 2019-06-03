Саакашвили рассказал о похудении, и обиде на Порошенко.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью ТСН, за что обижается на экс-президента Украины Петра Порошенко. Последний обещал своему студенческому другу полномочия и финансирование, а в итоге лишил гражданства.

- Я не обижен на Авакова. Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, - рассказал Саакашвили. - [Обещал] дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал!

По словам Саакашвили, последний раз он виделся с Порошенко на конгрессе в Хельсинки в 2018 году.

- Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. И его охранник почти с ума сошел. Они думали, что я сейчас его покусаю, обматерю, по лицу буду бить. А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо. И все!, - признался политик.

Саакашвили рассказал, что у Порошенко нет чувства юмора и он вообще не понимает, как мог так долго общаться с экс-президентом.

Бегаешь по крыше и худеешь

В Украине Саакашвили становился объектом подтруниваний из-за своего внешнего вида. На Михаиле Николозовиче часто не застегивался пиджак. Сейчас такой проблемы нет - политик заметно похудел.

- Я же по крышам бегал. Вы помните? Лучшая диета – бегаешь по крышам и теряешь...Я был где-то в США, я реально решил для себя – у меня была депрессия, стресс - и я сказал, что на зло своим врагам сейчас буду иметь супер вид. Я сначала начал меньше есть, заниматься спортом, а после, когда меня арестовали уже в Киеве, я объявил голодовку. И более 10 килограммов потерял. Мне понравилось, но в тюрьму больше я не хочу! Голод – это нормально!, - рассказал Сакашвили.

На весы Саакашвили, очевидно, не вставал, потому что оценивает сброшенные килограммы приблизительно - 25-30.

Ждет семью в Украине

После возвращения в Украину Саакашвили поселился в селе Лесники в 10 километрах от Киева. 2,5 года назад его семья купила здесь участок на 550 квадратных метров и начала строить дом. Он зарегистрирован на маму. Политик ждет, что здесь он будет жить вместе с женой Сандрой Рулофс.

- Ну, она приедет, надеюсь. Вчера они не верили. Они же со мной были на границе, когда пересекали первый раз. Они сидели все вместе и наблюдали за этим по телевизору в Грузии. Вчера они звонят и говорят – мы своим глазам не верим, в этот раз это без проблем, - рассказал Саакашвили.

По словам экс-губернатора Одесской области, у него есть недвижимость в Грузии, а вот в США он жил в съемном жилье или останавливался у друзей.

СПРАВКА КП

В 2015 году Михаил Саакашвили стал советником президента Петра Порошенко. 29 мая 2015 года получил украинский паспорт, а 30 мая стал главой Одесской области с окладом эквивалентному 250 долларов и личной охраной. 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об отставке, поле чего создал партию "Движение новых сил". 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Официально: за недостоверные данные в анкете при получении украинского паспорта. Указал, что против него нет уголовных дел в других государствах, хотя они были в Грузии.

Саакашвили в момент лишения гражданства был в США. Оттуда он уехал в Польшу, а 11 сентября штурмом прорвался через украинскую границу. Ему помогла Юлия Тимошенко и другие народные депутаты. Саакашвили жил в Украине как апатрид – человек без гражданства. Он уплатил 3400 гривен штрафа за незаконное пересечение границы и получил справку и временном разрешении жить в Украине.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане грузинской кухни в Киеве. Пограничники объяснили это решениями суда. В сентябре суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины, в январе отказался считать его беженцем. Поскольку законных оснований находиться в Украине у Саакашвили не было, его экстрадировали.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского паспорта. Он прилетел в Киев на следующий день. Участвовать в парламентских выборах он не сможет, поскольку последние пять лет не жил в Украине.