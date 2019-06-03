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Новости
Украина
3 июня 19, 10:43
Подсчитаны потери экономики Донбасса из-за войны
экономика Донбасса
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Эксперты впервые подсчитали, на сколько упал валовой региональный продукт Донбасса. Так для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского - на 3 326 долларов.

Вследствие войны на Донбассе валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013-2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а Луганской области - на 52%. 

Об этом говорится в данных Немецкого института экономических исследований DIW Berlin.

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского - на 3 326 долларов. До 2014 года на долю Донбасса приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности.  

Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением РФ).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% ВВП на душу населения в военный период (2013–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Япония даст Украине 3 млн долл на восстановление Донбасса. С начала независимости Украины, Япония выделила в поддержку страны финансовую помощь в размере 3,1 млрд долларов.
bigmir.net
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