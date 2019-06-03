Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.95
USD
26.85
RUB
0.41
EUR
30.23
USD
27.04
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 июня 19, 10:59
Кернес выступил за прямые переговоры с РФ
Геннадий Кернес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Городской голова Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры со страной-агрессором - Российской Федерацией, оккупировавшей Крым и развязавшей войну на Донбассе.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - сказал Кернес, выступая на объединительном съезде партии в Харькове.

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - сказал мэр Харькова.

Кернес еще раз подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет 5%-ный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.

Отвечая на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

Напомним, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".
censor.net.ua
Ещё по теме:
Харьковские "крысы" перебегают с тонущего корабля на другой
55% украинцев – за прямые переговоры с боевиками - опрос
Зеленский, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях. ФОТО
Есть ли шанс обменять "всех на всех"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Нам нужно создать еще одну революцию. Но не на Майдане
noimage"Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал
noimageПодсчитаны потери экономики Донбасса из-за войны
noimageВыборы-2019: что нужно знать о партиях и их лидерах
noimageСаакашвили рассказал о похудении, и обиде на Порошенко.
Лента новостей