Кернес выступил за прямые переговоры с РФ

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - сказал Кернес, выступая на объединительном съезде партии в Харькове.

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - сказал мэр Харькова.

Кернес еще раз подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет 5%-ный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.

Отвечая на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

Напомним, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".