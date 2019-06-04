У МВД собрался митинг из-за смерти ребенка

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, началась акция с требованием справедливого расследования убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области, сообщает УНН.

Стихийная акция собралась после того, как стало известно, что ребенок скончался в столичной больнице.

Напомним, 1 июня, пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, с повреждением одного из полушарий мозга. Нейрохирурги заявляли, что доставать пулю из мозга нецелесообразно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet