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4 июня 19, 00:13
У МВД собрался митинг из-за смерти ребенка
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Участники стихийной акции протеста требуют справедливого наказания для полицейских, которые застрелили мальчика.

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, началась акция с требованием справедливого расследования убийства полицейскими пятилетнего мальчика в Киевской области, сообщает УНН.

Стихийная акция собралась после того, как стало известно, что ребенок скончался в столичной больнице. 

Напомним, 1 июня, пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, с  повреждением одного из полушарий мозга. Нейрохирурги заявляли, что доставать пулю из мозга нецелесообразно.

 

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