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Новости
Украина
4 июня 19, 00:26
Убийство Гандзюк: подозреваемый признал вину
Сергей Торбин
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Сергей Торбин пошел на сделку со следствием

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает Укринформ. 

Заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной транслировалось на портале Судебная власть Украины.

Сообщается, что в заседании приняли участие два прокурора, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин, четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

23 апреля СМИ сообщили, что пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура смягчила подозрение, изменив его на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
liga.net
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