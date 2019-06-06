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Новости
Украина
4 июня 19, 08:25
Вакарчук о своих действиях, если РФ не прекратит агрессию
Святослав Вакарчук.
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Правда состоит в том, что ключ от мира находится не у кого-то из политиков, чиновников или других людей в Украине, заявил лидер Голоса, - он в Кремле

Тот политик, который говорит, что знает, "как закончить войну за один день" - либо лжец, либо говорит так, чтобы получить симпатии электората. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

"Они (власти РФ, - ред.) за один день могут своим решением деоккупировать нашу территорию, дать контроль над границей, если только они захотят", - сказал Вакарчук.

Однако, поскольку такой политической воли в Кремле нет, то все, что остается делать Украине - "это становиться сильнее каждый день", полагает лидер Голоса.

Вакарчук также считает, что нынешняя украинская политика по РФ полна "двойных стандартов".
liga.net
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