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Новости
Украина
4 июня 19, 08:43
Теперь у Украины будет отдельный менеджер Facebook
Facebook
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В Украине ждали этого много лет.

В корпорации Facebook впервые появилась должность менеджера по публичной политике в Украине. На эту должность избрана Екатерина Крук, о чем она сама сообщила в соцсети. "Ну, будет интересно", - отметила Крук.

Это решение менеджмента соцсети приветствовали в министерстве информационной политики Украины. Там считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал, в частности, замминистра информполитики Дмитрий. Золотухин.

“Мы очень надеемся, что после этого назначения брутальное и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцев наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей”, -добавил замминистра.

    Екатерина Крук – общественный деятель и политолог. Сотрудничала с компаниями BBC, CNN, Al Jazeera, France 24, Channel 4, The Guardian, New Eastern Europe, 6 PISM. Получила награду Атлантического совета США "за активную позицию в информировании мировой общественности о событиях в Киеве во время Майдана". Ведущая YouTube-канала StopFake.
kp.ua
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