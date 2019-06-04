Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.15
USD
26.95
RUB
0.41
EUR
30.50
USD
27.10
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 июня 19, 19:41
Убийство ребенка. Подозреваемые отказались давать показания
Убийство
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полицейские также не собираются проходить тест на следы пороха и алкоголь

Подозреваемые в умышленном убийстве 5-летнего ребенка Иван Приходько и Владимир Петровец отказались свидетельствовать по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Об этом сообщают их адвокаты, передает Украинская правда. 

"Мы не давали показаний пока что. Потому что сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство к суду. Стороне обвинения было не до расследования криминального производства", -утверждает адвокат Ивана Приходько Андрей Чичиркин. 

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая лни ранили 5-летнего мальчика из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице. 

Сегодня, 4 июня, Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Позже адвокат семьи погибшего мальчика сказал, что в деле фигурирует несовершеннолетний. 
liga.net
Ещё по теме:
Мошенник-"полицейский" выманил у пенсионерки 60 тысяч грн
В Черкассах пытались прорваться к выступающему Порошенко
Участников мероприятия под ЦИК тщательно проверили. ВИДЕО
В Днепре двое негодяв убили мужчину и сняли это на видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Супрун: Медуниверситет Одессы захватили рейдеры
noimageАнтикоррупционный закон Зеленского откроет старые дела - АП
noimageМатиос провел заседание об "оккупации Буковины": видео
noimageКСУ рассмотрел иск о досрочных выборах
noimageИтоги 3 июня: Возвращение Кучмы и смерть ребенка
Лента новостей