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4 июня 19, 19:43
КСУ рассмотрел иск о досрочных выборах
суд
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Пленарное заседание Палаты КСУ по рассмотрению этого дела состоится через неделю

Сегодня, 4 июня, Большая палата Конституционного суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

На заседании приняли постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона о КСУ Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению этого дела состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

30 мая Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента о роспуске Верховной Рады.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - прокомментировал представление депутат Андрей Тетерук.
liga.net
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