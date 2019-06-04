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4 июня 19, 20:02
Матиос провел заседание об "оккупации Буковины": видео
Матиос
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Открыто уголовное дело.Основная версия - информационная операция со стороны спецслужб РФ
Сегодня, 4 июня, заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос провел заседание для обсуждения расследования уголовного дела, открытого из-за видеоролика об "оккупации Буковины" Румынией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 – подготовка к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к таким действиям.

На совещание пришли главы СБУ, Госпогранслужбы, представители Минобороны и МИД, а также руководители подразделений этих ведомств.

"На совещании согласован план досудебного расследования", - говорится в сообщении прокуратуры. Также сообщается, что подразделения СБУ получили поручения прокурора по расследованию и установлению обстоятельств преступления и причастных лиц.

"Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб", - сказано также в сообщении прокуратуры по итогам заседания.


2 июня Матиос заявил, что созывает на совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.


Пользователь YouTube, который ранее опубликовал видео о захвате Румынией территории Буковины в 2022 году, сказал, что показанное в ролике – шутка
liga.net
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