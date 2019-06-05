Зеленский заявил о противодействия Северному потоку-2

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия строительства газопровода Северный поток-2.

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал он.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды". "Я надеюсь и верю, что совместными усилиями мы будем создавать историю успеха", - сказал глава украинского государства.

Ранее сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода Северной поток-2.

Напомним, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод Северный поток-2 построен наполовину.



