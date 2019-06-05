Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.59
USD
27.21
RUB
0.42
EUR
30.50
USD
27.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 июня 19, 09:36
Зеленский заявил о противодействия Северному потоку-2
Зеленский Дуда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вопрос энергетической безопасности является одним из самых важных во взаимодействии Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия строительства газопровода Северный поток-2.

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал он.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды". "Я надеюсь и верю, что совместными усилиями мы будем создавать историю успеха", - сказал глава украинского государства.

Ранее сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода Северной поток-2.

Напомним, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод Северный поток-2 построен наполовину. 
bigmir.net
Ещё по теме:
Строительство Северного потока-2 будет значительно осложнено
"Северный поток 2": Меркель сделала резкое заявление
Санкции против России: обнародован законопроект США
Северный Поток 2 как сделка с дьяволом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ может вернуться в ПАСЕ: что ждет Украину
noimageВ Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским
noimageСлухи о дефолте - это продуманная акция, - Зеленский
noimageКак Путин ломал Кучму. История недипломатических отношений
noimageСупрун: Медуниверситет Одессы захватили рейдеры
Лента новостей