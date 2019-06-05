Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.59
USD
27.21
RUB
0.42
EUR
30.50
USD
27.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 июня 19, 09:44
Слухи о дефолте - это продуманная акция, - Зеленский
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном дефолте.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном дефолте.

Как сообщается в Twitter Администрации президента, об этом глава государства сказал во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам. Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Власти Казахстана заблокировали сайты местных СМИ и соцсети
ВР отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко
Совбез ООН отменил обсуждение украинского закона о языке
О чем говорили Зеленский и министр энергетики США?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ может вернуться в ПАСЕ: что ждет Украину
noimageВ Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским
noimageЗеленский заявил о противодействия Северному потоку-2
noimageКак Путин ломал Кучму. История недипломатических отношений
noimageСупрун: Медуниверситет Одессы захватили рейдеры
Лента новостей