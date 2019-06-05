В Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил официальный представитель ЕК.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.