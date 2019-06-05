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Новости
Украина
5 июня 19, 09:48
В Еврокомиссии оценили первую встречу с Зеленским
Владимир Зеленский
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В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Владимиром Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил официальный представитель ЕК.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
bigmir.net
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