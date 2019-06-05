РФ может вернуться в ПАСЕ: что ждет Украину

Делегация Российской Федерации получила шанс вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что если такое решение будет принято окончательно, это подорвет доверие к организации, призванной защищать демократию, а Украина свое отношение к Ассамблее может пересмотреть. Но реальные последствия могут быть серьезнее — возвращение России, которая так и не выполнила требования ПАСЕ, может отразиться на санкционной политике Европы не в пользу Украины.

РФ в ПАСЕ была лишена права голоса еще в 2014 году из-за аннексии Крыма. В ответ на санкции в 2015 году российская делегация прекратила участие в работе Ассамблеи. Но уже сейчас глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что в июньской сессии ПАСЕ их делегация уже будет участвовать.

"Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама Ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям", — сказал он.

И первый шаг в сторону возвращения России уже состоялся — 3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может изменить правила организации, касающиеся введения санкций относительно делегаций (то есть санкционного механизма не только в отношении России, но и всех остальных). Окончательное голосование состоится 24 июня на сессии Ассамблеи.

"Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется", — отмечает глава украинской делегации в ПАСЕ нардеп Владимир Арьев.

По его словам, за оставшееся до финального голосования время украинская делегация будет работать над тем, чтобы "убедить Ассамблею не стрелять себе в ногу". Тем не менее, и раньше Арьев отмечал, что риск возвращения России в ПАСЕ очень большой, а последствия могут быть серьезными.

"Последствия очевидны: начало разворота санкций против России и существенный подрыв доверия к ключевой организации, которая 70 лет назад была основана для защиты демократии, прав человека и верховенства права", — заявил Арьев.

С тем, что такое возвращение России в ПАСЕ может быть угрозой в целом для санкционной политики ЕС в ее отношении, согласен и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Михаил Пашков.

"ПАСЕ и ЕС — разные структуры, но они как сообщающийся сосуд. Для Украины подобное решение может привести к цепной реакции в других международных организациях, в том числе и ослабить или расколоть санкционный фронт,сформированный за последние годы в отношении России", — говорит эксперт.

О подрыве доверия к организации говорят и в украинском МИДе. По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, Украина голосовала против такого решения, дающего возможность России вернуться в Ассамблею, и призвала международных партнеров привлечь ее к ответственности за совершенные по отношению к Украине преступления, однако пока события развиваются иначе.

"В данном случае с нашей стороны, вероятнее, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать в первую очередь права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает и западные страны ей это прощают", — сказал он в эфире "Українського радіо".

Дипломатическая фраза Боднара о коррекции отношений, скорее всего, будет означать определение характера и уровня участия в ПАСЕ украинской делегации, объясняет Пашков. Но, по мнению эксперта, скорее всего в данной ситуации Украине не стоит принимать каких-либо радикальных решений и в знак протеста выходить из ПАСЕ. Наоборот, считает он, трибуну Ассамблеи нужно максимально использовать для противостояния с Россией. Тем более, что там у Украины есть союзники и партнеры, и их немало, говорит Пашков.

По большому счету, мнения делегаций в ПАСЕ разделились: одни выступают против возвращения России, другие считают, что Россия должна оставаться членом Ассамблеи, а ее граждане — иметь возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Впрочем, в вопросе есть еще один нюанс — деньги. Россия не только не делегирует своих депутатов в Страсбург, но и не платит взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что ее представители не могут полноценно работать в ПАСЕ. Сумма долга России, по данным СМИ, уже достигает 60 миллионов евро. А согласно статуту Совета Европы, страна, которая в течение двух лет не платит взносы, может быть исключена из организации, и в случае с Россией этот срок истекает в конце июня.

Как рассказал в интервью DW Владимир Арьев, на стороне Украины в этом вопросе стоят Грузия, Швеция, Польша, считая, что безусловно (то есть не выполняя требования ПАСЕ) вернуться в Ассамблею Россия не может. Позиции других делегаций разделились в зависимости от политических групп и личных убеждений депутатов. По словам Михаила Пашкова, среди сторонников Украины — страны Балтии и, в большей степени, Восточной Европы. В то же время ряд стран, в частности Германия (а СМИ говорят еще и о Франции), лоббируют возвращение российской делегации в Ассамблею, отмечает он.

"Я бы так категорически не стал разделять на тех, кто "за" и "против". Здесь еще работает внутриполитическая конъюнктура, сказывается определенное давление руководства ПАСЕ, учитывается специфика финансовых вопросов — большая задолженность российской стороны и возможность вернуть эти деньги в бюджет Ассамблеи, что будет на руку чиновникам ПАСЕ. Ряд факторов сказываются", — говорит эксперт.

По мнению Пашкова, недели, которые остаются до финального решения Ассамблеи, покажут, насколько прочна международная солидарность в отношении Украины. Сейчас результаты голосования предсказывать сложно, но Украине следует готовиться к неблагоприятному развитию событий и просчитывать действия наперед, считает он.

По словам эксперта, важно, что последнее слово в этом вопросе остается за депутатами, которые будут голосовать на сессии Ассамблеи. А Украине сейчас нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы воспрепятствовать возвращению России. И делать это должны не только украинская делегация а ПАСЕ, но и МИД, и Администрация президента и сам Президент Владимир Зеленский. Ко всему прочему, на сегодняшний день нужно максимально мобилизовать симпатиков Украины, подключить партнеров и вести диалог не только в кулуарах ПАСЕ, но и на других площадках.

Напомним, что ранее Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала Россию без промедления освободить пленных украинских моряков и предоставить им необходимую медицинскую и юридическую помощь. Впрочем, 24 украинских моряка до сих пор удерживаются в РФ.