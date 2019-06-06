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Новости
Украина
5 июня 19, 21:19
Снятие блокады и перемирие на Донбассе
Леонид Кучма
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Леонид Кучма во время заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе сообщил, что до 19 июня должны быть разработаны предложения об обеспечении перемирия в зоне ООС.

Кучма отметил, что до 19 июня разработать предложения об установлении режима тишины в зоне проведения АТО и все стороны ТКГ должны показать, что действительно заинтересованы в “режиме тишины“.

Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано, обязательно чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам, - подчеркнул Кучма. 

Кроме того, Кучма предложил на следующей заседании ТКГ снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, такое решение могло бы стать “большим прорывом“.

Напомним, в Минске 5 июня состоялось первое после смены власти в Украине заседание ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе.
bigmir.net
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