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Новости
Украина
11 июня 19, 17:53
"Батькивщина" будет голосовать за отставку Луценко
Юля Тымошенко
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Фракция партии "Батькивщина" поддержит своими голосами представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Фракция партии "Батькивщина" поддержит своими голосами представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в своем Facebook,

"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко.

При этом политик считает, что необходимо сразу же подать представление на назначение нового главы ГПУ.

"Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового Генпрокурора. Нельзя увольнять должностных лиц такого высокого ранга, а не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управления страной", - считает лидер "Батькивщины".

Тимошенко предположила, что если Зеленский внесет представление о назначении нового генпрокурора, за отставку Луценко проголосуют также депутаты "БПП" и "Народного фронта".

"Верховная Рада обязана выполнить Конституцию и проголосовать вопрос замены Генпрокурора. Для этого нужно приостановить рассмотрение избирательного кодекса в час по процедуре ad hoc.

Наконец, возможно, начнутся действия вместо разговоров", - подытожила Тимошенко.

Напомним, сегодня президент Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора Украины. Основанием для отставки является отсутствие у Луценко юридического образования.

Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли о планах отправить Луценко в отставку. Сам генеральный прокурор говорил, что готов покинуть пост после парламентских выборов и формирования нового правительства.
censor.net.ua
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