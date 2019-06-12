Зеленский уволил 15 губернаторов и 5 глав управлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых региональных руководителей Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента (АП) Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".

Он заявил, что пять руководители СБУ были уволены из-за возможной причастности к контрабанде.

Замглавы АП подчеркнул, что это те регионы, в которых было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой.

Зеленский также уволил заместителей председателя СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского. В АП объяснили, что кадровые решения относительно руководителей Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.

Кроме этого, Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

"Относительно увольнения губернаторов, сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров об увольнении руководителей областных государственных администраций", — заявил Рябошапка.

Уволены глава Черниговской ОГА Александра Мисника, глава Хмельницкой ОГА Вадима Лозового, врио главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, глава Тернопольской ОГА Степана Барны, глава Сумской ОГА Николай Клочко, врио Полтавской ОГА Роман Товстый, врио Одесской ОГА Сергей Паращенко, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, глава Львовской ОГА Олег Синютка, глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, глава Киевской ОГА Александр Терещук, глава Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук, глава Запорожской ОГА Константин Бриль, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Волынской ОГА Александр Савченко.

Также Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав указанных ОГА:

Закарпатской — Ивана Дурана;

Запорожской — Эллу Слепян;

Ивано-Франковской — Марию Савку;

Киевской — Вячеслава Кучера;

Кировоградской — Сергея Коваленко;

Львовской — Ростислава Замлинского;

Николаевской — Вячеслава Боня;

Сумской — Вадима Акперова;

Тернопольской — Ивана Крысака;

Хмельницкой — Владимира Кальниченко;