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Новости
Украина
11 июня 19, 22:14
Денисова и Москалькова подпишут меморандум о сотрудничестве
Денисова и Москалькова
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Омбудсмены решили подписать меморандум о сотрудничестве.

Украинская омудсмен Людмила Денисова встретилась с коллегой из Росии Татьяной Москальковой. Уполномоченные по правам человека обсудили обмен задержанных и осужденных.

- Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех, - рассказала Денисова в Facebook.

Омбудсмены решили создать рабочую группу и подписать меморандум о сотрудничестве в этом направлении.

Политики хотят обменять "всех на всех"

Владимир Зеленский на инаугурации обещал заняться возвращением пленных украинцев. Таким образом он начнет восстановление мира в Донбассе. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил реализовать Минские соглашения, начиная обменом "всех на всех".

Последний раз Киев и Донецк массово обменяли заложников в декабре 2017 года. Власти Украины получили 57 граждан в обмен на 165 пленных. Обмены хотели продолжить, но дальше планов дело не заходило.

Вместе с правозащитниками разбираемся в необходимых условиях, вспоминаем обмены, которые вошли в историю.
kp.ua
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