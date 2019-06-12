Нова почта будет собирать вторичное сырье в своих отделениях

Компания "Нова Почта" запустила пилотный проект по сбору вторсырья и установила контейнеры для сбора отходов в 10 своих отделениях в Киеве.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор "Нової Почти" Александр Бульба, передает "НВ Бизнес".

"Отдельные контейнеры предусмотрены для гофрокартона, обычного полиэтилена и цветного полиэтилена. За месяц работы они собрали около 2 тонн сырья", — сказал Бульба.

Он добавил, что все отходы отправляются на дальнейшую переработку.

В этом году компания планирует масштабировать проект и установить контейнеры для приема отходов во всех отделениях в городах-миллионниках, а в дальнейшем — во всех отделениях компании.

В 2019 году компания планирует собрать около 2 млн кг отходов, из которых 80% — бумага и картон.

Напомним, с конца апреля все отделения "Новой Почты" перешли на новый тип упаковки: вместо пенопласта будет использоваться вторично переработанная бумага.

Как сообщалось, "Укрпочта" в прошлом году увеличила чистый доход на 23% и открыла 174 новых отделения.