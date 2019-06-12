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Новости
Украина
12 июня 19, 07:46
США и МИД Украины отреагировали на задержания крымских татар
крымские татары
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Ситуация в Крыму может обернуться новыми санкциями для России

В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве США в нашей стране прокомментировали ситуацию с крымскими татарами. В заявлении дипломатического ведомства сказано, что на этой неделе в Крыму взяли под стражу восемь человек.

- Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться, - уверяют в ведомстве.

Тем временем украинский МИД потребовал новых санкций для России, политического и экономического давления на страну. Таким образом хотят добиться соблюдения прав человека в Крыму, освобождения украинцев и освобождения полуострова. В ведомстве уверены, что РФ ведет борьбу с коренными жителями Крыма, прикрываясь "борьбой с терроризмом".

- Так, еще восемь крымских татар - Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Ескендер Сулейманов - были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир", - отметили в министерстве.

Почему задержали татар

В Крыму устроили обыски домов крымских татар. Это происходило в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах. В ФСБ РФ уверяют, что это связано с уголовным делом по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и религиозной организацией "Хизб ут-Тахрир". Последняя запрещена в России.

Это не первые аресты. 27 марта по этому делу взяли под стражу минимум 20 человек. Срок содержания закончился 15 мая.
kp.ua
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