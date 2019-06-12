Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.77
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.92
USD
26.43
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 июня 19, 16:33
Кучма рассказал, как воплощать в жизнь Минские соглашения
Леонид Кучма
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт отметил важность реализации Минских соглашений на принципах взаимности, особенно в контексте реализации блока по безопасности

Об этом его пресс-секретарь Дарья Олифер сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на принципе взаимности. Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче", - сказал Кучма на встрече с главой миссии МККК.

Стороны обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросам Минского процесса является освобождение заложников, и в рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в данном направлении и ждет конструктивной позиции противоположной стороны.

Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии столкновения. Кучма сообщил Жиллетт о недавнем совещании под председательством вице-премьера Украины Геннадия Зубко, где обсуждались вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые поднимаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны украинского правительства.

В беседе уделялось внимание и вопросу восстановления моста в районе Станицы Луганской, который ежесуточно пересекают более 10 тыс. человек. Работа по обновлению моста возможна после разведения на этом участке сил и средств, что должно состояться в соответствии с рамочным решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте семидневного режима тишины. Помочь мирным жителям может и открытие КПВВ "Золотое", о чем лидеры нормандской четверки договорились в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и обустроен.

В свою очередь, Флоранс Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

Встреча Кучмы и главы миссии состоялась по просьбе делегации МККК в Украине.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Замена российского посла в Минске: меняет ли Кремль курс?
Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ВСУ, ранен один воин
Геращенко уходит из минской группы
Меркель, Макрон и Путин обсудили минские соглашение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Луценко заявил: Зеленский не может инициировать его отставку
noimageКабмин уволил заместителя Супрун, Ольгу Стефанишину
noimageУкраина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский
noimageКомплексы "Patriot" важнее в настоящее время, чем "Javelin"
noimageСША и МИД Украины отреагировали на задержания крымских татар
Лента новостей