Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.77
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.92
USD
26.43
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 июня 19, 16:39
Кабмин уволил заместителя Супрун, Ольгу Стефанишину
Ольга Стефанишина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом сегодня, 12 июня, в комментарии агентству “Итерфакс-Украина” рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

- Уволили Стефанишину, - сказал Розенко после заседания правительства.

Ранее Стефанишина заявила, что будет баллотироваться в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

ИЗ ДОСЬЕ

С 2004 по 2006 год Ольга Стефанишина работала в Национальном комитете Общества Красного Креста Украины. С 2007 по 2011 годы была руководителем отдела политики и адвокации Всеукраинской Сети людей, живущих с ВИЧ и СПИДом. Главная цель организации - остановить эпидемию ВИЧ и СПИДа, туберкулеза и гепатитов в Украине.

Ольга Стефанишина также является соучредителем и исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины", который создал электронную платформу для помощи больницам и пациентам "Есть Лекарство". 

На должность замминистра по европейской интеграции Стефанишина была назначена 11 января 2018 года. Она координировала выполнение Украиной обязательств в сфере здравоохранения в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отвечала за государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.

Тогда она заявляла, что пришла не к власти, а “работать на государство”.

- Я расцениваю этот шаг (назначение на должность замминистра здравоохранения, - Ред.)  как возможность приносить пользу государству и его гражданам. И понимаю ту ответственность, которую взяла на себя, вступив в должность заместителя министра здравоохранения. Всю свою профессиональную жизнь я хотела одного - помогать пациентам, меняя правила игры в этой стране и саму Украину, - написала Стефанишина в своем блоге на сайте “Украинская правда”.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с этой должности.
kp.ua
Ещё по теме:
Стала известна первая десятка "Голоса" на выборах в Раду
Вакарчук о мажоритарке: Это явление должно исчезнуть
Зеркаль: Россия не впустила в украинские порты 150 судов
Всплеск лжеминирований: в полиции объяснили, что происходит
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Луценко заявил: Зеленский не может инициировать его отставку
noimageКучма рассказал, как воплощать в жизнь Минские соглашения
noimageУкраина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский
noimageКомплексы "Patriot" важнее в настоящее время, чем "Javelin"
noimageСША и МИД Украины отреагировали на задержания крымских татар
Лента новостей