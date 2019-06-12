Кабмин уволил заместителя Супрун, Ольгу Стефанишину

Об этом сегодня, 12 июня, в комментарии агентству “Итерфакс-Украина” рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

- Уволили Стефанишину, - сказал Розенко после заседания правительства.

Ранее Стефанишина заявила, что будет баллотироваться в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

С 2004 по 2006 год Ольга Стефанишина работала в Национальном комитете Общества Красного Креста Украины. С 2007 по 2011 годы была руководителем отдела политики и адвокации Всеукраинской Сети людей, живущих с ВИЧ и СПИДом. Главная цель организации - остановить эпидемию ВИЧ и СПИДа, туберкулеза и гепатитов в Украине.

Ольга Стефанишина также является соучредителем и исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины", который создал электронную платформу для помощи больницам и пациентам "Есть Лекарство".

На должность замминистра по европейской интеграции Стефанишина была назначена 11 января 2018 года. Она координировала выполнение Украиной обязательств в сфере здравоохранения в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отвечала за государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.

Тогда она заявляла, что пришла не к власти, а “работать на государство”.

- Я расцениваю этот шаг (назначение на должность замминистра здравоохранения, - Ред.) как возможность приносить пользу государству и его гражданам. И понимаю ту ответственность, которую взяла на себя, вступив в должность заместителя министра здравоохранения. Всю свою профессиональную жизнь я хотела одного - помогать пациентам, меняя правила игры в этой стране и саму Украину, - написала Стефанишина в своем блоге на сайте “Украинская правда”.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с этой должности.