Луценко заявил: Зеленский не может инициировать его отставку

Представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, которое внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, является незаконным. Об этом сказал глава ГПУ изданию theБабель.





“Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады“, – сказал генеральный прокурор. Луценко также добавил, что в парламенте не наберется голосов за его отставку





Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Основанием президент назвал отсутствие юридического образования и процессуального опыта у главы ГПУ.



