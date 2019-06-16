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Новости
Украина
14 июня 19, 14:56
В Киеве призывников ловят на остановках и в метро
Военкомат
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В Киеве сотрудники полиции и работники военкоматов устроили настоящую облаву на людей призывного возраста.

Как выяснили журналисты, людей ловили на улицах на остановках, в метро, принудительно отправляли их на медкомиссию, а далее — на сборный пункт.

В военкоматах утверждают, что ловят сугубо уклонистов. И их даже не смущает, что при себе подростки не имеют никаких документов в момент задержания, сообщает ТСН.

Один из таких «уклонистов» снял себя и ему подобных на сборном пункте. По его словам, его задержали еще в воскресенье на остановке.

Позже он выложил видео, на котором говорит, что его уже везут в военную часть «Десна» в Черниговской области. При этом никаких документов юноша не подписывал.

Адвокаты «уклонистов» утверждают, что в данном случае речь идет о незаконном задержании и лишении свободы человека. Представители военкоматов, в свою очередь, говорят, что все законно.

Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что с улицы призывников забирать не должны нигде. «Такой практики точно не должно быть. А там, где происходит такое, я отношу к особенностям характера военкома, который что-то не так понял, это скорее исключение», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Киеве в районе станции метро «Лесная» люди в военной форме и патрульные полицейские останавливали молодых парней и требовали предоставлять на месте документы о прохождении воинской службы.

В октябре 2018 года похожий случай произошел в Харькове. Там военные с сотрудниками полиции также останавливали молодых людей. Один из них пытался убежать, но военный схватил парня за рукав прямо на улице и не отпускал. При этом полицейский стоял рядом и не предпринимал никаких мер.
Fraza.ua
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