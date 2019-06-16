В Киеве призывников ловят на остановках и в метро

Как выяснили журналисты, людей ловили на улицах на остановках, в метро, принудительно отправляли их на медкомиссию, а далее — на сборный пункт.
В военкоматах утверждают, что ловят сугубо уклонистов. И их даже не смущает, что при себе подростки не имеют никаких документов в момент задержания, сообщает ТСН.
Один из таких «уклонистов» снял себя и ему подобных на сборном пункте. По его словам, его задержали еще в воскресенье на остановке.
Позже он выложил видео, на котором говорит, что его уже везут в военную часть «Десна» в Черниговской области. При этом никаких документов юноша не подписывал.
Адвокаты «уклонистов» утверждают, что в данном случае речь идет о незаконном задержании и лишении свободы человека. Представители военкоматов, в свою очередь, говорят, что все законно.
Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что с улицы призывников забирать не должны нигде. «Такой практики точно не должно быть. А там, где происходит такое, я отношу к особенностям характера военкома, который что-то не так понял, это скорее исключение», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Киеве в районе станции метро «Лесная» люди в военной форме и патрульные полицейские останавливали молодых парней и требовали предоставлять на месте документы о прохождении воинской службы.