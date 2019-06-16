63% украинцев считают, что выборы должны состояться 21 июля

63% опрошенных украинцев считают, что парламенсткие выборы должны состояться 21 июля 2019 года, даже если Конституционный суд Украины признает указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах неконституционным. 20% респондентов выразили мнение, что, в случае такого решения суда, выборы должны пройти в плановом порядке в октябре 2019 года, а еще 7% высказались за то, чтобы они состоялись в сентябре.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", проводившегося с 8 по 12 июня 2019 года.

В целом проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 88% респондентов (месяцем ранее было 72%). Более того, на сегодняшний день противоположного мнения придерживаются только 8% опрошенных украинцев (в мае — 18%).

Больше половины опрошенных — 58% — считают, что указ Зеленского соотвествует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% выразили мнение, что Основному закону он не соотвествует, но отвечает настроениям общественности. И 6% респондентов заявили, что считают его незаконным и не соответсвующим общественным настроениям.

При этом, 82% опрошенных считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде указа Зеленского является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе придерживаются лишь 9% респондентов.

Напомним, о роспуске Верховной Рады Украины Владимир Зеленский заявил во время церемонии своей инаугурации 20 мая, а соответствующий указ подписал 21 мая. Однако 62 народных депутата обжаловали его решение в Конституционном суде. 11 июня КСУ приступил к рассмотрению этой жалобы, и должен вынести решение до 29 июня.