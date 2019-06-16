Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Три новостных телеканала - 112, "Ньюсван" и с сегодняшнего дня - ZIK, куплены кумом Путина и агентом Кремля в Украине Виктором Медведчуком всего за один год.

Россия наращивает свое влияние на украинскую политику - как-то не похоже, чтобы так себя вела страна, которая готовится заключить мир. Это прямая информационная и организационная подготовка к масштабной войне.

Причем обратите внимание на демонстративные действия - никто не пытается прятать имена владельцев, наоборот, этим явно бравируют. Ведь формально оформивший на себя канал Тарас Козак - ближайший партнер Медведчука и его самое доверенное лицо.

Чем больше политических активов скупает Медведчук, тем больше возможностей для того, чтобы спровоцировать широкомасштабный военный конфликт создает Путин.

Открытая дестабилизация государства, создание прокремлевских марионеточных проектов, раскручиваемых своими телеканалами - и все это без какого-либо противодействия государства! Это поведение жертвы.

Конечно, никогда Тарас Козак не вложит ни копейки в такой медиа-актив - он всего лишь исполнитель, который получил кремлевские деньги и легализовывает в Украине влияние Москвы.

Что ж, теперь эту проблему национальной безопасности обязан решать новый Верховный главнокомандующий, новый секретарь СНБО и новый исполняющий обязанности главы СБУ.

Читайте также: КОЛЛЕКТИВ ZIK ХОЧЕТ УВОЛЬНЯТЬСЯ ИЗ-ЗА СМЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦА



В архиве АП лежит постановление Верховной Рады и решение СНБО о введении санкций против телеканалов Медведчука "112" и "Ньюсван". Порошенко не ввел в действие своим указом решение СНБО, смелости не хватило, и ответственность за эту проблему переложил на нового президента. Хватит ли духа у Зеленского сделать то, что не посмел его предшественник?