Зеленский просит львовян выбрать себе главу ОГА

Президент Владимир Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области их мнения об этих людях. Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?" – написал Зеленский.

Он представил кандидатов.

1. Денис Шмигаль, 43 года. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО ДТЭК Западэнерго. Кандидат экономических наук.

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании Эко-Оптима.

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Глава западного филиала юридической компании Arzinger. Кандидат юридических наук.

Ранее Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и назначил временно исполняющих обязанности.