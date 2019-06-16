В Украине открыли первую змеиную ферму

Фермерское хозяйство "Західний равлик" во Львовской области, первым в Украине начало разводить змей. Об этом в интервью AgroPortal.ua рассказала совладелица фермы Ирина Юськевич.

«Змеи растут 3 года до «съедобного состояния». Их кормят свежим мальком из рыбных хозяйств (змея не будет есть несвежий), перепелиными яйцами. Каждая змейка за неделю съедает хотя бы одну рыбку, одно перепелиное яйцо, выпивает 30 граммов молока», - рассказывает Ирина.

Она уверена, что змеиное мясо не станет массовым продуктом, но всегда найдутся желающие попробовать что-то новое.

«Блюдо из змеи будет дорогим — ориентировочно 3-4 тыс. грн за порцию. Одной змейкой можно накормить трех человек. Потому что это же деликатес, им не наедаются, как варениками», — добавила она.

Со временем на ферме планируют разводить лягушек, а в перспективе, возможно, и ферму саранчи запустят.

Ранее сообщалось, что инвестор из Дании планирует реализовывать в Житомирской области проект по строительству норковой фермы. Сначала она будет рассчитана на 5 тыс. голов, а через 5 лет мощность планируют увеличить вдвое. Сумма инвестиций составляет 800 тысяч евро.

Также ранее сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению количества фермерских хозяйств. По состоянию на 1 ноября 2017 года в Украине насчитывалось 34 137 фермерских хозяйств. Согласно данным Госкомстата, в аналогичный период 2016 года фермерских хозяйств было 33 682. За год количество фермерских хозяйств увеличилось на 455.

Стоит отметить, что совсем противоположная ситуация сложилась с животноводческими фермами. Так, в Украине за два года количество животноводческих предприятий сократилось на 918 единиц. Согласно данным от Госкомстата, по состоянию на начало 2018 года количество сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством животноводческой продукции, составило 5042. В прошлом году таких предприятий насчитывалось 5 359, хотя на начало 2016 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством животноводческой продукции, еще было 5 960.