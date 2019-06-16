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Новости
Украина
14 июня 19, 22:41
Зеленский создает группу экспертов оценки судебной реформы
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский решил собрать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности, "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в заявлении Рябошапки, размещенном на сайте президента Украины в пятницу.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

Кроме того, по его словам, как и все украинское общество, у президента Зеленского ожидают скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебных инстанций.
censor.net.ua
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