"Заставляйте мир вращаться". Зеленский поздравил Трампа

Президент Владимир Зеленский поздравил главу США Дональда Трампа с днем рождения, написав пост в Twitter.

В посте Зеленский тегнул страницу Трампа.

"С днем рождения, президент Дональд Трамп. Желаю вам продолжать заставлять мир вращаться!", - написал он.

Трампу сегодня исполняется 73 года.

1 июня Зеленский поблагодарил президента США Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, визит Зеленского в США и его встреча с американским лидером возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля.