Приметы на Троицу: традиции и запреты

В день Троицы существуют разные обычаи и приметы. Наши предки считали этот день веселым и светлым праздником наступления тепла и скорого урожая.

Приметы на Троицу





- Если на Троицу идет дождь – это к теплому лету, богатому урожаю и обилию грибов





- На Троицу принято собирать травы, так как считается, что в этот день они максимально целебны





- Жара на Троицу - к знойному неурожайному лету





- Если во время сбора трав девушка услышит, как кукует кукушка, то она может спросить ее о замужестве.Сколько раз птица прокукует - столько лет до свадьбы





- Веточки березы в старину вставляли в оконные рамы или вешали у дверей и окон, чтобы в дом не попала нечистая сила





- Троица считается лучшим днем для сватанья





- Также в этот день девушки плели венки из собранных своими руками трав, а затем пускали их по реке – чтобы любовь быстрее пришла. Та красавица, у которой уже был любимый, должна была тайно подарить венок своему суженому. Такой веночек становился для парня оберегом и гарантировал паре крепкую любовь.