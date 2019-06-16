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Украина
15 июня 19, 10:47
Приметы на Троицу: традиции и запреты
день Троицы
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В день Троицы существуют разные обычаи и приметы

В день Троицы существуют разные обычаи и приметы. Наши предки считали этот день веселым и светлым праздником наступления тепла и скорого урожая.

Приметы на Троицу

- Если умыться росой на Троицу, то девушка сохранит молодость и красоту 

- Если на Троицу идет дождь – это к теплому лету, богатому урожаю и обилию грибов

- На Троицу принято собирать травы, так как считается, что в этот день они максимально целебны 

- Жара на Троицу - к знойному неурожайному лету

- Если во время сбора трав девушка услышит, как кукует кукушка, то она может спросить ее о замужестве.Сколько раз птица прокукует - столько лет до свадьбы 

- Веточки березы в старину вставляли в оконные рамы или вешали у дверей и окон, чтобы в дом не попала нечистая сила 

- Троица считается лучшим днем для сватанья 

- Также в этот день девушки плели венки из собранных своими руками трав, а затем пускали их по реке – чтобы любовь быстрее пришла. Та красавица, у которой уже был любимый, должна была тайно подарить венок своему суженому. Такой веночек становился для парня оберегом и гарантировал паре крепкую любовь.
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