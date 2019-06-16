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Новости
Украина
15 июня 19, 12:06
Сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019: Инфографика
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Стоимость обучения для контрактников существенно подорожала.
Чиновники утверждают, что затраты на обучение специалистов по государственному заказу намного выше, чем платят контрактники. Так они аргументируют высокую стоимость обучения в ВУЗах для тех, кто не набрал достаточно баллов по ВНО.

 Редакция Bigmir)net выяснила, сколько будет стоить родителям обучение ребенка во время вступительной кампании в 2019 году.

Сравнение проводилось между актуальными данными на официальных страницах национальных университетов Киева, Львова, Харькова и Одессы по основным популярным направлениям для бакалавров: юристы, медики, журналисты, филологи, международники, математики, педагоги и психологи.

Стоит отметить, что Львовский и Одесский университеты пока не поделился данными о стоимости обучения в 2019, потому в сравнение брались данные за прошлый год.



 Член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования Владимир Бахрушин отметил, что “если перевести данные таблицы в доллары, то кроме нескольких специальностей, учиться в КНУ будет меньше 1000 долл в год.

 Для сравнения, за бюджетников государство сегодня платит в среднем около 1500. А в Польше, Чехии, Венгрии, странах Прибалтики - 3000-6000“. 

Эксперт напомнил, что по данным Госстата сегодня в украинских университетах, академиях и институтах учится 1 млн 322 тыс студентов, и только 5% абитуриентов уезжают учиться в ВУЗы других стран.

Владимир Бахрушин рассказал, что МОН не имеет стратегии развития доступности обучения в ВУЗах для украинцев. 

“На сегодня проблем с доступностью обучения в Украине нет. Есть проблемы с качеством“, - резюмировал эксперт.
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