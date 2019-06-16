В Китае призывают создать азиатский аналог НАТО

Об этом в субботу, 15 июня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", - сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что безопасность должна быть всеобщей и комплексной, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство, а не конфронтации или формирование блоков".

По мнению председателя КНР, должно быть укреплено сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах. Также стоит уделить "особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей".

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум по пошлинам если председатель КНР не приедет на саммит G20 28-29 июня в японской Осаке.

Перед этим Си Цзиньпин назвал Трампа другом и заявил о тесной связи двух стран, несмотря на торговые прения.



