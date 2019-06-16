Стакан воды для Киевского Патриархата

11 июня 1992 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви постановил извергнуть митрополита Филарета из сущего сана. С этого дня Филарет окончательно порвал с РПЦ и взял курс на создание отдельной самоуправляемой Украинской Православной Церкви, руководимой своим Патриархом из Киева. Ровно 27 лет спустя, 11 июня 2019-го года, Филарет вновь был вынужден доказывать, что Киевский патриархат существует.

Тогда, в 1992-м году, Архиерейский собор РПЦ отказал УПЦ в автокефалии. В ответ Филарет, которому было тогда 63 года, объявил, что отныне он будет возглавлять Украинскую православную церковь до конца своих дней, поскольку «дан Богом украинскому Православию». За этим последовал долгий путь, путь, полный борьбы, политики, побед и поражений, союзов и предательств, полный интриг практически в стиле «Игры Престолов».

Несмотря ни на что, невозможно отказать сыну донецкого шахтёра в железной воле, которая позволила ему начать всё сначала в возрасте, когда большинство уже готовятся уходить на покой. Киевский патриархат вырос и окреп. Не будучи признанной основными православными церквями мира, УПЦ КП, тем не менее, стала значительной силой в Украине. Да и за границей с Филаретом считались. Его устремлённая на признание патриархата деятельность имела влияние в масштабах всего мирового православия.

Но в этом году история Киевского Патриархата, кажется, висит на волоске. На этот раз удар пришёл, откуда не ждали — от друзей, союзников и воспитанников. Триумфальное признание Православной Церкви Украины оказалось обманом, как заявил Филарет на форуме «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!», созванном 11 июня этого года.

В тот день, город, казалось, плавился от жары. Событие состоялось в главном актовом зале НАН Украины. Помпезно оформленное в советском стиле (но лишённое кондиционеров) помещение неспешно заполнялось представителями церкви, СМИ и приглашённой интеллигенции. Участники облачались в пиджаки и серьёзность только перед главным входом.

Прибывшие обменивались приветственными рукопожатиями, озабоченные своими делами прохожие бросали быстрые взгляды на пёструю толпу перед входом. Никто не мешал подбежавшей собаке мочиться на угол здания.

Выступление Филарета, ради которого и был собран форум, много времени не заняло. Святейший анонсировал Собор на 20 июня 2019, на котором будет объявлено о восстановлении Киевского Патриархата. Впрочем, сам Филарет восстановлением это не называл. По его словам, Киевский Патриархат «был, есть и будет, а ежели кто отделится, тот, по сути, создаст уже свою, зависимую Церковь». Также Филарет заявил об отказе принимать Томос. Он подчеркнул, что ко времени принятия Томоса точный текст документа известен не был. Кроме того, он назвал образование ПЦУ переходом из одной зависимости в другую. Забавно, что за УПЦ (МП) он признал даже большую степень автономности, чем получит вновь созданная ПЦУ.

В дальнейшем мероприятие напоминало затянувшийся праздничный ужин в семейном кругу. Родственники поочередно хвалят виновника торжества, а тот даже чувствует себя несколько неловко от такого потока славословий. В такие моменты начинаешь искренне хотеть, чтобы это быстрее прекратилось. Разница лишь в том, что Патриарх какого-либо дискомфорта точно не испытывал, а иногда сдержанно, но одобрительно кивал особенно приятным словам с трибуны.

Соорганизатор мероприятия, вице-президент НАН Украины Владимир Янковский говорил вторым. Он назвал Филарета «украинцем глобальной мощи духа, интеллекта и мудрости». Продолжительные аплодисменты. Ближе к концу своей 20-минутной речи, Янковский, утомившись, попросил стакан воды. Где-то справа тихо пошутили: «зачем ему стакан, если на нас только что вылили целый ушат». Второй, Сергей Мельникофф, названный национальным героем Республики Ичкерия за неутомимую информационную войну с Россией, предложил величать Филарета Равноапостольным «спасителем Украины». Бурные, продолжительные аплодисменты.

Гетман Украинского Реестрового Казачества, профессор, доктор технических наук, доктор богословия Анатолий Шевченко, начал так же живо, но после слов о том, что все высшие иерархи РПЦ сотрудничали с КГБ, его попросили заканчивать. Вероятно, он хотел так покритиковать сращивание церкви и государства в России, но не учёл, что в своё время сам Филарет едва не стал Патриархом Московским и всея Руси.

Выступления других участников были похожи. Они все сводились к словам поддержки и благодарности своему Святейшему, а также выражали готовность защищать его от нападок недоброжелателей. Недоброжелатели, впрочем, не явились, ведь мероприятие изначально не планировалось как дискуссия. Сидящие в душном зале постепенно перешли к тихим разговорам про ФСБ, козни врагов, дела давно минувших лет.

Объявление о конце собрания встретили настоящей овацией.

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Сериал «Игра престолов» закончился. Игры патриарших престолов в Украине точно продолжатся, но войдёт ли в новый сезон сюжетная линия Филарета? Воли ему не занимать, но 89 лет это не 63.

Возможно, мы видели, как Киевскому патриархату подают пресловутый стакан воды.



